Україна в ЄС стане віссю нової системи безпеки - Єрмак [ Редагувати ]
Україна після війни з росією стане не просто країною-учасницею Євросоюзу, а віссю нової європейської системи безпеки.
Про це в Twitter заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Після війни Україна повинна стати не просто членом Європейського союзу, а віссю, навколо якої буде будуватися нова система безпеки в Європі. Ми зробимо для цього все можливе і неможливе", - зазначив він.
Зазначимо, цього року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що вже до кінця 2024 року наша країна буде готова стати учасницею європейського блоку.
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