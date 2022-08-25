Україна після війни з росією стане не просто країною-учасницею Євросоюзу, а віссю нової європейської системи безпеки.

Про це в Twitter заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Після війни Україна повинна стати не просто членом Європейського союзу, а віссю, навколо якої буде будуватися нова система безпеки в Європі. Ми зробимо для цього все можливе і неможливе", - зазначив він.

Зазначимо, цього року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що вже до кінця 2024 року наша країна буде готова стати учасницею європейського блоку.