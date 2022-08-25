У росії знову заговорили про готовність до діалогу з Україною [ Редагувати ]
російська сторона готова до переговорів з Україною, але саме з ініціативи української сторони.
Про це повідомляє голова комітету Держдуми рф з міжнародних справ та члена переговорної делегації Леоніда Слуцького.
За його словами, він не може зрозуміти, як можуть бути організовані такі переговори.
"Але рішення приймаються не в Державній думі, тому якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні і в будь-якому форматі, тоді будемо цьому обговорювати і реагувати", - зазначив він.
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