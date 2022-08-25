Понад дві сотні ляльок-мотанок сформували унікальну мапу Рівненщини [ Редагувати ]
Понад дві сотні ляльок-мотанок сформували унікальну мапу Рівненщини. Її презентували на День Незалежності. Це спільний благодійний проєкт управління культури і туризму та громад області. Спочатку "Народний оберіг" задумували як регіональний. Втім, він вийшов за межі Рівненщини, адже ще понад 20 ляльок-мотанок передали з інших регіонів України. Окрім того, як відродити давню українську традицію мотати ляльок, у проєкту є й благодійна мета. Яка - зараз розкажуть мої колеги з Рівного.
У намітці, з намистом, в українському вбранні та навіть у камуфляжі. У Рівному презентували виставку ляльок-мотанок. Їх спеціально для проєкту "Народний оберіг" зробили майстрині з усієї Рівненщини.
Я тримаю зараз в руках Корецьку красуню ляльку-мотанку берегиню. Традиції представлення народної ляльки власне у вишивці, яка притаманна її території.
Усі вони поєднують у собі як народні традиції, так і сучасне авторське бачення.
Лялька-мотанка називається "травниця лялька", в своєму роді унікальна. Вона виконана виключно із натуральних матеріалів . Тут є трава, тут є колоски. Тут є листя кукурудзи.
Загалом на виставці понад дві сотні мотанок. Їх усі поєднали у карту Рівненщини. Кожна показує особливості громад області.
Ярослава Гаврилова, заступниця начальника управління культури і туризму Рівненської ОВА:
Ляльки-мотанки - це оберіг. Це оберіг сім'ї, оберіг родини, оберіг нашого майбутнього і минулого. Це ті речі, сакральні речі, які ми всі цінуємо - українці.
Спочатку проєкт задумували як регіональний, але він вийшов за межі Рівненщини. Дізнавшись про таку ініціативу, ляльки-мотанки почали присилати з усіх куточків України. Долучилися ще десять областей.
Коли нам телефонували з Харкова, з Дніпра, для них було вкрай важливо передати свій оберіг, бо в них ідуть запеклі бої і вони намагаються тими такими оберегами якось тримати себе, тримати підтримувати інших і хлопців.
Організатори тепер сподіваються, що ця колекція мотанок переросте у справжній музей.
Любов Романюк, начальниця обласного управління культури і туризму Рівненської обласної військової адміністрації:
Зібрати всі області і показати колорит кожної області і відмінність кожної області. Бо власне вони всі відмінні і несуть єдину функцію, мають єдиний напрям - це берегти. Берегти все, що ми любимо, плекати, оберігати.
А поки війна і створення музею не на часі - ляльки продають. Виручені кошти віддадуть ЗСУ. Охочих придбати сувеніри - чимало.
Це наш оберіг і коли цей оберіг зроблений руками майстринь таких приємних. На жаль, ми вже самі втратили цю майстерність, але дякувати Богу, є такі жінки-майстрині, які можуть це відтворити і відродити цю нашу традицію.
Пані Наталія купила й собі оберіг. Місяць тому на війні у неї загинув брат.
Наталія, жителька Рівного:
Це хочу зробити пожертву на Збройні сили України, щоб більше наші воїни не гинули на війні і жінки не плакали і не лили сльози, і діти не лишались сиротами так, як сім'я мого брата рідного залишилась. Всіх вітаю з Днем Незалежності, того що наші воїни поклали своє життя за те, за той прапор жовто-блакитний і щоб ми жили в незалежній вільній і суверенній Україні. Слава Україні. Вічна слава наших героям!
Виставка мотанок триватиме ще тиждень. А згодом влаштують онлайн-аукціон.
Я точно знаю, що на наступній виставці будуть ляльки-мотанки з Криму і з Донбасу. Я особисто поїду, аби їх забрати і привезти разом подякувати ним поплакати з ними, бо ті традиції, які вони зберігають попри все, вони є унікальні, а значить українська душа і українська нація цвіте і ніколи не загине.
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