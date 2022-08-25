Військова підготовка має стати обов'язковою вимогою для держслужбовців - Резніков [ Редагувати ]
Усі українські державні службовці обов'язково мають проходити військову підготовку. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у своїй колонці для "Української правди".
На думку Резнікова, всі сфери в Україні мають бути проаналізовані через призму необхідності бути готовими до оборони.
Кожному доведеться принести в жертву заради України частину комфорту, частину звичного життя. Так, як було раніше, вже не буде.
Глава Міноборони зазначив, що на порядку денному в Україні - нормування обігу зброї, формування стрілецької культури, обладнання укриттів у будинках, зміни в медичній інфраструктурі та освіті.
Наявність військової підготовки має стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, до парламенту, судів тощо.
Нагадаємо, що раніше Резніков заявив, що найгірший сценарій війни для України вже позаду.
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