Усі українські державні службовці обов'язково мають проходити військову підготовку. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у своїй колонці для "Української правди".

На думку Резнікова, всі сфери в Україні мають бути проаналізовані через призму необхідності бути готовими до оборони.

Кожному доведеться принести в жертву заради України частину комфорту, частину звичного життя. Так, як було раніше, вже не буде.

Глава Міноборони зазначив, що на порядку денному в Україні - нормування обігу зброї, формування стрілецької культури, обладнання укриттів у будинках, зміни в медичній інфраструктурі та освіті.

Наявність військової підготовки має стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, до парламенту, судів тощо.

Нагадаємо, що раніше Резніков заявив, що найгірший сценарій війни для України вже позаду.