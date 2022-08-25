Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що до кінця року українці отримають "хороші новини" щодо ситуації на фронті, але коли закінчиться війна сказати складно. Про це він сказав інтерв'ю"Військовому телебаченню" до Дня незалежності України.

Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому маю певні позитивні надії, що цього року будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу.

При цьому він не був таким же оптимістичним щодо термінів закінчення війни, але запевнив, що "зламаємо хребет цьому Голіафу".