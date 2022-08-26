У Бердянську пролунав черговий вибух: підірвали заступника начальника "ДАІ" [ Редагувати ]
В окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух. Цього разу намагалися підірвати заступника начальника так званої "Державної автоінспекції".
Про це повідомляється у Telegram окупаційної "мерії".
Повідомляється, що інцидент стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник". За попередніми даними, постраждав заступник начальника "ДАІ" Олександр Колесніков.
"Він доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими поранення, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються", - додали в окупаційній адміністрації.
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