На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 26 серпня.

На Харківському напрямку здійснили обстріли біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака.

здійснили обстріли біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. На Слов’янському напрямк у противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов.

у противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська. Вів повітряну розвідку біля Тетянівки.

ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська. Вів повітряну розвідку біля Тетянівки. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав.

окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав. На Авдіївському напрямку загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли.

загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли. На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя. На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

Нагадаємо, що журналісти "Інтера" побували у прифронтовому Соледарі. Репортаж з прифронтового міста можна подивитися тут.