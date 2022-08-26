Ворог намагається наступати на Слов’янськ, Бахмут та Авдіївку - Генштаб [ Редагувати ]
На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 26 серпня.
- На Харківському напрямку здійснили обстріли біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака.
- На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов.
- На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська. Вів повітряну розвідку біля Тетянівки.
- На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав.
- На Авдіївському напрямку загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли.
- На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.
- На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.
- На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.
Нагадаємо, що журналісти "Інтера" побували у прифронтовому Соледарі. Репортаж з прифронтового міста можна подивитися тут.
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