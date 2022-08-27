У росіян залишилося 45% ракет, а "Іскандерів" не більше 20% - розвідка [ Редагувати ]
Російська армія витратила на удари по Україні щонайменше 55% запасів ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
За нашими підрахунками, в них залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни. Особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються.
Гіперзвукових ракет "Кинджалів" у росіян залишилося близько 30-40 штук.
Їх мало, 30-40 штук. Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво. Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. В тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння.
Через брак ракет росіяни змушені міняти тактику.
За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає. Наприклад, за тими ж "Іскандерами". Тому вони будуть використовувати інші засоби ураження. Вони зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" - це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанцій, на 70-80, максимум до 100 кілометрів.
Нагадаємо, що окупанти концентрують навколо України зенітно-ракетні комплекси С-300, які переобладнали для ударів по наземних цілях.
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