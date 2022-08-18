Окупанти концентрують навколо України ракети С-300 [ Редагувати ]
Біля кордонів з Україною і на окупованих територіях ворог концентрує велику кількість транспортно-пускових контейнерів із зенітними керованими ракетами для С-300. Про це повідомляється у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів з ракетами для ЗРК С-300 в кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде в 20-х числах.
До середини серпня з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів в Котово вилучили понад 120 контейнерів з ракетами в ЗРК С-300.
В районі Джанкоя окупанти кладували близько 440 ТПК до ЗРК С-300. Однак після інциденту в Джанкої поки важко сказати, чи були ці ТПК знищені повністю, частково або взагалі ні.В ЗСУ відзначають, що концентрація ракет для С-300 відбувається і в Зябровці (Білорусь) в 22 кілометрах від кордону з Україною. Там загальна кількість ТПК перевищує 60 одиниць.
Загроза масованого обстрілу території України, щонайменше, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття декількох ешелонів до 20 числа очевидно і те, що вони сконцентруються до 24 серпня.
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