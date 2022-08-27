В українських школах з’являться спеціалісти з безпеки [ Редагувати ]
Спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі відправляться в різні регіони України аби розпочати свою роботу в школах.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що перші 17 фахівців з безпеки в освітньому середовищі завершили навчання.
"Цей спеціаліст буде дивитися за тим, як будуть працювати укриття в школах, щоб діти спускалися туди під час тривог. Він буде вчити дітей основним правилам поводження з вибухонебезпечними предметами", - заявив Монастирський.
Також у МВС заявили, що такі фахівці будуть допомагати школам співпрацювати з поліцейськими та рятувальниками, аби створити максимально безпечні умови для навчання.
Таких спеціалістів навчали в рамках спеціального проекту, який був втілений разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
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