Війна в Україні: що відбувається на фронтах 29 серпня [ Редагувати ]
Російські загарбники намагаються наступати на Слов’янському (біля Богородичного та Долини), Краматорському (у напрямку Івано-Дарʼївка), Бахмутському (на Соледар, Веселу Долину, Бахмут та Кодему), Авдіївському (у напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського), Новопавлівському (у напрямку Павлівки) та Південнобузькому (неподалік Потьомкиного) напрямках. Ворожі наступи захлинулись. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 29 серпня.
- На Сіверському напрямку противник зі ствольної артилерії обстрілював території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області.
- На Харківському напрямку, із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.
- На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська.
- Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.
- На Краматорському напрямку тривають ворожі обстріли з артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Противник задіяв авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки.
- Спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дарʼївка завершилась для окупантів провалом – втратами та втечею.
- На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк Бахмут та Кодема. Біля двох останніх також зафіксовано удари російської авіації.
- Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.
- На Авдіївському напрямку зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя.
- Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив.
- На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченко. Задіяв авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки.
- Також окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки.
- На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля Малих Щербаків.
- На Південнобузькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.
- Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався.
Нагадаємо, що ЗСУ почали контрнаступ на Херсонщину.
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Українські військові відбили спроби наступу росіян на Харківському (неподалік Світличного), Слов’янському (в районі Богородичного), Бахмутському (біля Веселої Долини), Авдіївському (у районі Первомайського) та Новопавлівському (неподалік Павлівки) напрямках
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