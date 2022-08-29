Українські військові почали бої за Херсон [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
У понеділок, 29 серпня, українські військові почали бої за Херсон.
Про це повідомляє заступник начальника Одеської районної Військової адміністрації Олексій Мацулевич в Telegram.
Офіційно. Почалися бої за місто Херсон!
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