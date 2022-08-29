Українські війська звільнили від російських окупантів чотири села на півдні поблизу Херсона. Про це повідомило CNN з посиланням на джерело в армії, яке не називають з міркувань безпеки.

Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу. Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. Російський десант втік за ними... Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях.

Військовий сказав американським журналістам, що звільнено села Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

Джерело CNN стверджує, що багато російських вояків були вбиті та захоплені в полон, багато ворожої техніки було знищено.

Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль - Херсон.

Нагадаємо, що під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян.