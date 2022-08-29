На Херсонщині ЗСУ звільнили чотири села - CNN [ Редагувати ]
Українські війська звільнили від російських окупантів чотири села на півдні поблизу Херсона. Про це повідомило CNN з посиланням на джерело в армії, яке не називають з міркувань безпеки.
Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу. Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. Російський десант втік за ними...
Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях.
Військовий сказав американським журналістам, що звільнено села Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.
Джерело CNN стверджує, що багато російських вояків були вбиті та захоплені в полон, багато ворожої техніки було знищено.
Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль - Херсон.
Нагадаємо, що під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян.
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