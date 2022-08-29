ЗСУ показали удари по росіянам на Херсонському напрямку [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Українські військові провели успішні удари по російським окупантам на півдні країни. Так, СтратКом оприлюднив відео атаки ЗСУ.
На відео можна помітити, що удар по російським солдатам було завдано в момент, коли вони пересувалися в окопах.
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