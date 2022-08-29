Месенджер Telegram видалив адреси Telegram-каналів, які були неактивні понад рік. Незабаром адміністрація надасть 99% назв каналів, які стали вільними, для використання іншим користувачам. Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

До недавнього часу 70% усіх користувачів Telegram були зарезервовані в неактивних каналах іранськими кіберсквотерами. Через це з'явився цвинтар з мертвих юзернеймів, які забруднювали результати пошуку і не дозволяли мільйонам користувачів Telegram вибирати відповідні загальнодоступні адреси для своїх облікових записів, груп та каналів.

Дуров додав, що розуміє: подібне рішення не сподобається власникам цих адрес. Він зазначив, що, на його думку, це рішення піде на користь іншим користувачам месенджера.

Очікується, що незабаром користувачам месенджера стануть доступні 99% адрес, які стали вільними. Павло Дуров також повідомив, що короткі імена розподілятимуться на аукціонах.

Таким чином, у тих, хто придбав ці імена, буде мотивація знайти їм гарне застосування і приносити користувачам користь за допомогою оригінального контенту.

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