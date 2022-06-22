Розробники месенджера Telegram офіційно запровадили платну версію — Telegram Premium , яка була аснонсована раніше у цьому місяці. Платна версія не є обов'язковою і доступна в Україні за ціною $5,99 на місяць. Але які переваги у платної підписки на відміну від безкоштовної?

Для користувачів з підпискою майже всі ліміти в програмі подвоюються. Так, з Telegram Premium можна оформити до 1000 передплат на канали, створити до 20 папок, у кожну з яких поміститься до 200 чатів, підключити четвертий аккаунт у додатку, закріпити до 10 чатів в основному списку та зберегти до 10 вибраних стікерів.

У розділі месенджера "Про себе" можна залишити більш довгий опис, а також використовувати будь-які посилання. Крім того, підписка дозволяє додати більший підпис до фото або відео.

Усім користувачам Telegram доступне безкоштовне завантаження фото, відео та інших файлів з пристрою в месенджер об'ємом до 2 ГБ кожен. Але з підпискою Telegram Premium максимальний розмір файлу, що завантажується, збільшиться до 4 ГБ.

Одна з найкорисніших функцій Telegram Premium адресована тим, що хтось не любить голосові повідомлення, але незмінно їх отримує. У платній версії месенджера реалізована їхня автоматична текстова розшифровка.

Особливо наголошується, що завантажувати на пристрій такі великі файли можуть і користувачі безкоштовної версії. Передплатники Telegram Premium можуть завантажувати фото, відео та документи на максимальній швидкості без обмежень. Насправді, швидкість завантаження будь-яких файлів обмежується лише швидкістю вашого інтернет-з'єднання.

Передплатникам Telegram Premium доступні видовищні повноекранні анімації. Розробники обіцяють, що автори поповнюватимуть ексклюзивну колекцію стікерів щомісяця, яка буде доступна лише платним користувачам.

У якості відмітки про свою унікальність, користувач Telegram Premium буде відзначений особливим значком (зіркою) у списку чатів, у верхній панелі чату та списку учасників групи. Ця піктограма символізує внесок у підтримку Telegram та членство у клубі привілейованих користувачів.

Наостанок, разом із анонсом платної версії автори Telegram також поділились важливою цифрою - кількість активних користувачів Telegram перевищила 700 мільйонів людей на місяць.