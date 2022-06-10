Telegram запускає платну підписку: що відомо [ Редагувати ]
У червні в месенджері Telegram з'явиться платна підписка Premium. Вона дозволить користувачам підняти ліміти на чати, мультимедіа та завантаження файлів.
Про це повідомляє в Telegram засновник компанії Павло Дуров.
За його словами, користувачі просять розробників підняти ліміти, хоча вони як і раніше вище, ніж у конкурентів.
"Проблема тут в тому, що якби ми зняли обмеження для всіх, наші витрати на сервер і трафік стали б некерованими, тому вечірка, на жаль, закінчилася б для всіх", - зазначив Дуров.
Таким чином, в цьому місяці буде запущена підписка Telegram Premium, яка дозволить отримати додаткові функції, швидкість і ресурси. Однак всі нинішні функції залишаться безкоштовними і з'явиться ще "безліч безкоштовних функцій".
"Більш того, навіть користувачі, що не підписані на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його перевагами: наприклад, вони зможуть переглядати дуже великі документи, мультимедіа та стікери, відправлені користувачами Premium", - підкреслив Дуров.
При цьому він додав, що експерименти із запуском реклами виявилися успішними, але в компанії прийшли до висновку, що Telegram має фінансуватися в першу чергу користувачами, а не рекламодавцями.
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