Визначено три райони Харківщини, де проведуть обов'язкову евакуацію [ Редагувати ]
На Харківщині, яка щодня страждає від обстрілів загарбників, перед початком опалювального сезону можлива обов'язкова евакуація мешканців трьох районів. Про це в ефірі "Суспільного" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, обласна військова адміністрація планує вивозити мешканців з Золочівського, Харківського та Чугуївського районів. Загалом майже 350 тисяч людей.
Очільник Харківщини зазначив, що жителі можуть евакуюватися на власному транспорті, спеціально наданих для цього автобусах та спецавтомобілях для людей з інвалідністю.
Очільник Харківщини назвав підстави для евакуації населення:
- загроза оточення;
- захоплення міста;
- потрапляння населеного пункту на територію, де будуть вести активні бойові дії;
- ураження критичної інфраструктури та неможливість подачі тепла до будинків взимку.
Нагадаємо, що віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила 26 серпня, що влада готує часткову евакуацію з прифронтових районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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