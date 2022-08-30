На Харківщині, яка щодня страждає від обстрілів загарбників, перед початком опалювального сезону можлива обов'язкова евакуація мешканців трьох районів. Про це в ефірі "Суспільного" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, обласна військова адміністрація планує вивозити мешканців з Золочівського, Харківського та Чугуївського районів. Загалом майже 350 тисяч людей.

Очільник Харківщини зазначив, що жителі можуть евакуюватися на власному транспорті, спеціально наданих для цього автобусах та спецавтомобілях для людей з інвалідністю.

Очільник Харківщини назвав підстави для евакуації населення:

загроза оточення;

захоплення міста;

потрапляння населеного пункту на територію, де будуть вести активні бойові дії;

ураження критичної інфраструктури та неможливість подачі тепла до будинків взимку.

Нагадаємо, що віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила 26 серпня, що влада готує часткову евакуацію з прифронтових районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.