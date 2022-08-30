Школи поблизу кордону з Росією та Білорусією перевели на "дистанційку" [ Редагувати ]
У прикордонних з Білорусією школах Рівненщини, Чернігівщини та Сумщини з 1 вересня буде лише онлайн-навчання. Про це повідомив голова Рівненська ОДА Віталій Коваль.
У школах 40-кілометрової прикордонної із республікою Білорусь зони буде лише онлайн навчання. Тобто діти фізично в школу не ходитимуть. Таке рішення прийняла Рада оборони Рівненської області задля безпеки учасників освітнього процесу.
Якщо батьки із цих територій захочуть, аби їхні діти навчалися офлайн, влада організує довіз таких учнів до найближчих навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.
Школа - це територія безпеки. Тому в окремих громадах Вараського та Сарненського районів запроваджуємо лише дистанційну форму навчання.
Голова Чернігівська ОДА В'ячеслав Чаус також повідомив про 40-кілометрову зону безпеки:
Затверджено чіткий перелік навчальних закладів, які знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону. Такі навчальні заклади не можуть працювати очно.
На Сумщині, у 25-кілометровій зоні від кордону з Росією, школи працюватимуть виключно онлайн. За словами голови ОВА Дмитра Живицького, Росія обстрілює область майже щодня, але "глибина" цих обстрілів не перевищує 15 км. З 1 вересня більшість шкіл Сумщини працюватиме за змішаною формою навчання.
Нагадаємо, у Запоріжжі навчання в школах відбуватиметься виключно онлайн.
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