На Одещині з 1 вересня 2022 року запровадять змішаний формат навчання у школах, однак остаточне рішення мають ухвалити батьки. Про це повідомив керівник департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Ланчак.

Якщо батьки бажають, аби їхню дитину в школі навчили читати і писати (мова про найменшеньких), засновник і керівник закладу просто зобов’язані створити безпечні умови! Часу було дано достатньо!

В області є школи, в яких укриття повністю облаштовані для використання, але в більшості закладів наразі тривають або завершуються роботи. Школи можуть скористатися освітньою субвенцією для підготовки до навчального року.

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В Одесі батькам учнів невдовзі оголосять, які школи та ліцеї працюватимуть очно, після чого вони мусять обрати форму навчання для дітей. Про це повідомила директор міського департаменту освіти Олена Буйневич.

Ми максимально скорочуємо час перебування у школі. Частину предметів буде винесено на дистанційне навчання. Математику, іноземну мову, українську мову і літературу, фізику, хімію, історію України і ще декілька предметів - очно.

Якщо весь клас обирає очно, тоді педагог лишається зі своїм класом. Діти ж для очного по 1-2 з класу об’єднуються зараз в класи з урахуванням чисельних нормативів. Групи продовженого дня не працюватимуть. Принаймні, у вересні.

Нагадаємо, у Запоріжжі навчання в школах відбуватиметься виключно онлайн.