У Запоріжжі визначились з формою навчання у школах [ Редагувати ]
У Запоріжжі навчання в школах відбуватиметься виключно онлайн. Відповідне рішення ухвалили після зустрічі представників влади з вчителями та батьками школярів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
І батьки та вчителі підтримують онлайн-навчання. Але, ситуація постійно змінюється, тож у будь-якому випадку утворення і приведення у належний стан бомбосховищ буде продовжуватися.
Разом із тим, зрозуміло, що навчальний рік розпочнеться та система освіти буде працювати.
Очільник області повідомив, що спочатку COVID, а потім війна створили неналежні умови освіти для дітей, однак влада подбає про те, щоб "якість знань майбутніх поколінь українців була на найкращому рівні".
Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА закликав населення готуватися до складної зими та "запасатися дровами".
по темі
Проросійський колаборант окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження "Про проведення так званого "референдуму" про "возз'єднання регіону з росією"
Окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про те, що у тимчасово окупованій Херсонській області росіяни погрожують українцям
З п'ятниці, 12 серпня, діють нові правила в'їзду на окуповані території України через Запорізьку область
У четвер, 11 серпня, біля окупованого Бердянська Запорізької області прогримів потужний вибух