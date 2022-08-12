Так зараз виглядають сотні українських шкіл

У Запоріжжі навчання в школах відбуватиметься виключно онлайн. Відповідне рішення ухвалили після зустрічі представників влади з вчителями та батьками школярів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

І батьки та вчителі підтримують онлайн-навчання. Але, ситуація постійно змінюється, тож у будь-якому випадку утворення і приведення у належний стан бомбосховищ буде продовжуватися. Разом із тим, зрозуміло, що навчальний рік розпочнеться та система освіти буде працювати.

Очільник області повідомив, що спочатку COVID, а потім війна створили неналежні умови освіти для дітей, однак влада подбає про те, щоб "якість знань майбутніх поколінь українців була на найкращому рівні".

Нагадаємо, що раніше голова Запорізької ОВА закликав населення готуватися до складної зими та "запасатися дровами".