Попри війну, розв'язану росією проти України, Міносвіти анонсує плани щодо запуску нового навчального року в офлайн-форматі. До 1 вересня важливо підготуватись не лише дітям, але і їх батькам. Адже, якщо ваша дитина відвідуватиме навчальний заклад, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник.

У ньому мають бути:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси); телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Перед початком навчального процесу поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів.

Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.