Школа під час війни: що давати дитині із собою на заняття [ Редагувати ]
Попри війну, розв'язану росією проти України, Міносвіти анонсує плани щодо запуску нового навчального року в офлайн-форматі. До 1 вересня важливо підготуватись не лише дітям, але і їх батькам. Адже, якщо ваша дитина відвідуватиме навчальний заклад, то під час можливої евакуації чи спуску до укриття, вона братиме з собою наплічник.
У ньому мають бути:
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси); телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Перед початком навчального процесу поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів.
Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.
по темі
З початку повномасштабного вторгнення росії отримали поранення 733 українських дитини
З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали понад 1078 дітей
Українські військові провели успішні удари по російським окупантам на півдні країни
Експертів, політичних діячів, а також лідерів суспільної думки закликають не "хайпувати" на темі військових операцій та не розголошувати дані про їхній перебіг до офіційних заяв українських органів влади
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва у понеділок, 29 серпня, є загиблі