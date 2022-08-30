Два пілоти Air France вчинили бійку між собою у кабіні літака Airbus A320 під час польоту із Женеви до Парижа. Про інцидент повідомив авіаперевізник у понеділок, повідомляє CNN.

Як повідомляє Air France, конфлікт пілотів почався із сварки та обміну "неналежними жестами".

Інцидент стався два місяці тому. Але набув розголосу на цьому тижні завдяки статті у франкомовній діловій газеті La Tribune, яка стверджувала, що усередині Air France існують серйозніші структурні проблеми.

Як повідомляє Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), останнім часом пілоти компанії часто порушують дисципліну та помічені у безвідповідальності перед виконанням певних процедур належним чином.

Після розслідування проблем, які трапились за останні роки, бюро видало Air France рекомендації щодо безпеки щодо дотримання оператором процедур.

Небезпечні інциденти

Ця рекомендація надійшла після того, як 31 грудня 2021 року з літака Air France A330, який летів з Браззавіля до Парижа, почався витік палива і переліт був аварійно припинений в Чаді.

У звіті BEA після інциденту говориться, що пілоти не дотримувалися процедур щодо витоку палива, які вимагають зупинити уражений двигун, щоб зменшити ризик пожежі. Як стверджує бюро, тоді пожежі вдалося уникнути лише випадково.

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На початку 2022 року літак Air France, який прибув до паризького аеропорту імені Шарля де Голля, зіткнувся з технічними проблемами та нестабільністю управління польотом під час посадки. Літак Boeing 777, який вилетів з Нью-Йорка, зрештою успішно приземлився, ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав лише дивом.

Air France була заснована в 1933 році та є національним перевізником Франції.

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