Війна в Україні: що відбувається на фронтах 1 вересня [ Редагувати ]
Українські захисники спинили наступ російських загарбників на Слов’янському (у напрямку Долини), Бахмутському (на Веселу Долину, Соледар, Бахмутське та Зайцеве), Авдіївському (Первомайське, Невельське та Опитне) та Новопавлівському (Водяне) напрямках. Ворог успіху не мав, відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 вересня.
- На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів.
- На Харківському напрямку рашисти здійснили обстріли у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.
- На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка. Застосував авіацію для завдання удару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Богородичне.
- Ворог здійснив спробу наступу у напрямку населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.
- На Краматорському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли населені пункти Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина.
- Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, успіху не мав, відійшов.
- На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли населені пункти Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски. Наніс авіаудар по районах населених пунктів Времівка, Нескучне та Олександропіль.
- Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.
- На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Мар’їнка.
- Наступальними та штурмовими діями росіяни намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне, успіху не мав, відійшов.
- На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське.
- На Південнобузькому напрямку противник намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине.
Нагадаємо, що аналітики підрахували, коли в Росії закінчаться снаряди й артилерія.
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Українські військові відбили спроби наступу окупантів на Харківському (у напрямку Прудянки), Бахмутському (у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве та Майорськ), Авдіївському (у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка) та Новопавлівському (у районі Побєди) напрямках
Російські загарбники намагаються наступати на Слов’янському (біля Богородичного та Долини), Краматорському (на Івано-Дарʼївку), Бахмутському (на Соледар, Веселу Долину, Бахмут та Кодему), Авдіївському (на Марʼїнку, Первомайське та Невельське), Новопавлівському (на Павлівку) та Південнобузькому (неподалік Потьомкиного) напрямках
Українські військові відбили спроби наступу росіян на Харківському (неподалік Світличного), Слов’янському (в районі Богородичного), Бахмутському (біля Веселої Долини), Авдіївському (у районі Первомайського) та Новопавлівському (неподалік Павлівки) напрямках
На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали
На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
На Авдіївському напрямку підрозділи противника мають частковий успіх при наступі у напрямку Лозівський - Піски. На Південнобузькому напрямку ворог має частковий успіх при наступі на Васильки - Благодатне. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 21 серпня