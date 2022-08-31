До кінця 2022 року в Росії виникне дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки. Про це повідомляє видання The Insider, зробивши математичний аналіз ведення бойових дій.

За даними журналістів, російська армія щоденно випускає 40-60 тис. снарядів усіх за високої інтенсивності бойових дій, знижуючись до 24 тис. у періоди дуже умовного "затишшя".

Таким чином, за пів року агресії проти України Росія мала витратити не менше 7 млн снарядів, без урахування втрат прифронтових складів внаслідок українських ударів.

Іншими словами, за збереження інтенсивності війни на нинішньому рівні, Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії.

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Автор також вказує і на проблему зношування стволів. Якщо направляючі на реактивних системах залпового вогню при належному обслуговуванні мають тривалий ресурс експлуатації, то у нарізних артилерійських гарматах і танках гармат, стволи зношуються набагато швидше.

Стволи російських танків мають ресурс від 210 пострілів бронебійними підкаліберними снарядами до 840 пострілів осколково-фугасними та кумулятивними снарядами.

Артилерійські нарізні стволи в залежності від калібру, типу снаряда та дальності пострілу, мають ресурс до 2000-3000 пострілів. Для порівняння, частина німецьких самохідних гаубиць PzH2000, які поставляються Україні, вийшла з ладу через місяць використання при інтенсивності стрільби у 100 снарядів на добу.

Вже до кінця 2022 року зношування артилерії само собою призведе до різкого зниження її ефективності.

Самі російські військові ще 2020 року обережно вказували на проблеми з живучістю артилерійських стволів, а також на недостатню ефективність системи польового обслуговування та ремонту артилерійських знарядь.

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Таким чином, снарядний голод має накластися на зростаючий дефіцит артилерійських систем.

У зв'язку з цим не дивно, що Росія почала завдавати ударів по українським містам за допомогою систем ППО/ПРО С-300 та С-400.

При цьому "справи йдуть зовсім не гладко" і у виробництві артилерії та боєприпасів.

Російські виробники артилерії та боєприпасів неминуче зіткнуться у найближчій перспективі не стільки зі стагнацією, скільки зі скороченням виробництва. Можливо, що у 2022-2023 роках вони ще зможуть підтримувати набрані у попередні роки темпи виробництва, але у наступні роки неминуче їхнє зниження.

Журналісти прогнозують армії РФ і дефіцит бронетехніки.

Навіть з урахуванням підвезення свіжої, хай і не нової бронетехніки з військових частин та баз зберігання, левова її частка за збереження високої інтенсивності бойових дій до кінця 2022 року має піти на ремонт, за умови, що не буде знищена. І тут варто ще раз нагадати про те, що було сказано вище: ресурс танкових гармат також кінечний.

Нагадаємо, що за даними розвідки, у росіян залишилося 45% ракет, а "Іскандерів" не більше 20%.