Україна запровадила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, до якого включили дочок Путіна [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на засіданні 2 серпня погодив новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Новий пакет обмежувальних заходів стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі дочки Володимира Путіна.
Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі.
Потрапили під обмеження й інші російські та білоруські компанії та громадяни цих країн - ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.
Зокрема передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб - саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу.
До російських виробників мікроелектроніки і та програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.
Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.
Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.
Повний санкційний список має бути опублікований на сайті президента України після затвердження санкцій Радою національної безпеки й оборони.
У Мінреінтеграції зазначили, що відтепер санкції будуть застосовуватись Україною синхронно з країнами-партнерами.
Нагадаємо, що Зеленський закликає Євросоюз запровадити новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на "ядерний тероризм" на ЗАЕС.
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