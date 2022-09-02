Кабінет міністрів України на засіданні 2 серпня погодив новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Новий пакет обмежувальних заходів стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі дочки Володимира Путіна.

Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі.



Потрапили під обмеження й інші російські та білоруські компанії та громадяни цих країн - ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

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Зокрема передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб - саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу.

До російських виробників мікроелектроніки і та програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.



Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.



Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.

Повний санкційний список має бути опублікований на сайті президента України після затвердження санкцій Радою національної безпеки й оборони.



У Мінреінтеграції зазначили, що відтепер санкції будуть застосовуватись Україною синхронно з країнами-партнерами.



Нагадаємо, що Зеленський закликає Євросоюз запровадити новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на "ядерний тероризм" на ЗАЕС.