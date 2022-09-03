Німеччина вже багато років є головною мішенню російської розвідки в Європі

Агент, вийди геть! У Німеччині активно взялися викривати російських шпигунів та диверсантів, яких в країні - сила-силенна. Скільки розвідників нишпорять на користь Кремля? Як їх виводять на чисту воду? І чому лише зараз?

Відповіді на усі ці питання та огляд найгучніших шпигунських скандалів - з Берліна розкаже Тетяна Логунова.

Кінець квітня. Суд Мюнхена оголошує вирок колишньому науковому співробітнику баварського Інституту дослідження матеріалів. Вченому із росії Ільнуру Нагаєву дають рік умовно - за шпигунство на користь батьківщини.

Флоріан Глівіцкі, речник вищого земельного суду Мюнхена:

Суд вважає доведеним, що обвинувачений збирав певну інформацію. Вона стосувалася паливних баків ракети-носія "Аріане" та літаків з електроприводом. Ці дані він передавав віцеконсулу.

Віцеконсулу? Саме так! Куратором молодого вченого був агент з дипломатичним паспортом. Офіцер служби зовнішньої розвідки Леонід С., який на паперах працював у генеральному консульстві росії в Мюнхені. Нагаєву він, щоправда, представився впливовим банкіром, до нестями закоханим у космос. За інформацію про новітні ракетні розробки був готовий платити.

Флоріан Глівіцкі, речник вищого земельного суду Мюнхена:

Вони зустрічалися 12 разів і вчений отримав близько двох тисяч євро. Суд дійшов висновку, що обвинувачений реально усвідомив характер своїх дій лише на початку 2021 року, коли куратор почав цікавитися конкретною спеціалізованою інформацією.

Кого і де зараз вербує Леонід С. - точно невідомо. У Німеччині його оголосили персоною нон грата і видворили до росії. Утім, німці не сумніваються: місце викритого офіцера точно зайняв новий шпигун.

"Диверсанти путіна. Як агенти москви працюють у Німеччині". Це титульна тема свіжого номера авторитетного тижневика "Der Spiegel". Після нападу росії на Україну німці нарешті почали голосно говорити про агентів кремля, які нишпорять в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі. І активно їх викривати.

Тільки за останній тиждень - дві новини. Перша: у шпигунстві запідозрили двох топчиновників німецького міністерства економіки, які відповідали за енергетичний сектор та будівництво другого "Північного Потоку". Друга: російські агенти стежили … за українськими військовими, що проходили навчання в Німеччині. Шпигуни запускали над базою мінідрони та намагалися зчитати дані з гаджетів наших бійців.

Скільки кремлівських агентів, шпигунів та диверсантів працюють на території Німеччини - точно не скаже ніхто. Сотні? Тисячі? Ще більше? Ясно одне - це почалося не вчора. Німеччина вже багато років є головною мішенню російської розвідки в Європі. Згадаємо найгучніші справи.

2011 рік. Маленьке містечко Марбург-Міхельбах - в центрі найгучнішого шпигунського скандалу з часів падіння Берлінської стіни. Його жителі - подружжя Андреас та Хайдрун Аншлаг - виявилися агентами з росії Олександром та Ольгою. На спецслужби Аншлаги працювали понад 20 років. Передавали в москву інформацію про діяльність ЄС та НАТО, купуючи секретні матеріали у завербованих західних дипломатів. Про таємну діяльність батьків не здогадувалася навіть власна донька!

2015 рік. Масштабна кібератака на сервери німецького Бундестагу! Кілька днів парламент не може нормально працювати. Зламано електронну скриньку Ангели Меркель і викрадено усе її конфіденційне листування. Трохи пізніше німецькі фахівці повідомлять: за атакою стоять росіяни. І оголосять у розшук хакера Дмитра Бадіна, який, за інформацією Берліна, є співробітником російського ГРУ.

2019 рік. Зухвале вбивство в Берліні. В парку Тіргартен - на очах у перехожих - трьома пострілами вбито колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Вбивцю, якого зафільмували камери спостереження, затримали того ж дня. Ним виявився офіцер російських спецслужб Вадим Красіков, що приїхав до Німеччини за фальшивими документами. Через рік суд Берліна засудив Красікова до довічного ув'язнення. За показове політичне вбивство, яке замовила російська держава.

Позицію офіційного Берліна щодо російських шпигунів, німецькі журналісти влучно порівнюють з енергетичною залежністю від москви. Ну тобто, роками всі знали, що проблема існує, але нічого не робили. Тепер, схоже, припекло.