У Миколаєві чутно вибухи [ Редагувати ]
Фото: Reuters
Зранку неділі, 4 серпня, у Миколаєві чутно вибухи, працює повітряна тривога. Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначимо, з 6 ранку повітряну тривогу оголосили в низці областей, зокрема Київській, Житомирській, Черкаській, Запорізькій та Харківській.
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.
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