З українських портів у неділю, 4 вересня, вирушило 13 суден. Це найбільший караван у рамках "зернової ініціативи", повідомило Міністерство інфраструктури.

Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден - це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи". Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" - 5, а з порту "Одеси" - 2.

Із порту Одеса вийшли балкер SARA і танкер MUBARIZ IBRAHIMOV. З Чорноморська - AFANASIY MATYUSHENKO, LADY EVA, GENERAL POLAD HASHIMOV, SEALOCK, BC CALLISTO. До них долучились судна CANOPUS, LADY PERLA, MAINA, SEA DOLPHIN C, MRS LINA, NORD VIRGO з порту Південний.

Загалом на борту 13 суден знаходиться 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили з українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту - 2 млн тонн агропродукції.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.