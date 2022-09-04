З українських портів вирушив рекордний "зерновий караван" [ Редагувати ]
З українських портів у неділю, 4 вересня, вирушило 13 суден. Це найбільший караван у рамках "зернової ініціативи", повідомило Міністерство інфраструктури.
Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 13 суден - це найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи". Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" - 5, а з порту "Одеси" - 2.
Із порту Одеса вийшли балкер SARA і танкер MUBARIZ IBRAHIMOV. З Чорноморська - AFANASIY MATYUSHENKO, LADY EVA, GENERAL POLAD HASHIMOV, SEALOCK, BC CALLISTO. До них долучились судна CANOPUS, LADY PERLA, MAINA, SEA DOLPHIN C, MRS LINA, NORD VIRGO з порту Південний.
Загалом на борту 13 суден знаходиться 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу.
У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили з українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту - 2 млн тонн агропродукції.
Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.
по темі
Загалом на борту 6 суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тис. тонн української агропродукції
З морських портів Одеса та Чорноморськ 29 серпня вийшли три судна з 40 тис. тонн пшениці та кукурудзи до портів Єгипту, Румунії та Туреччини. За 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли понад 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу
За даними сервісу Marine Traffic, з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли суховантажі Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II та Aeolos. За даними координаційного центру в Стамбулі, судна з пшеницею, кукурудзою та ячменем прямують до Єгипту, Нідерландів, Іспанії, Румунії та Італії
Всесвітня продовольча програма ООН відновила закупівлю в Україні пшениці для регіонів світу, які зіткнулися з голодом, у тому числі Ефіопії та Ємену. Про це заявив 27 серпня постійний координатор ООН у Спеціальному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, слова якого наводить прес-служба ООН
За даними сервісу відстеження суден Marine Traffic, йдеться про суди S-Breeze та Adnan Torlak. Суховантаж S-Breeze з 44 тис. тонн кукурудзи йде з порту Чорноморськ до Єгипту. Судно Adnan Torlak, яке також вийшло з порту Чорноморськ, доставить до Монтуару у Франції 14,75 тис. тонн ріпаку.