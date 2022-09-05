Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодила повернення до серпневих параметрів угоди. Таким чином у жовтні видобуток нафти буде скорочено на 100 тис. барелів на день. Про це йдеться у заяві за підсумками засідання ОПЕК+.

Наступна зустріч ОПЕК+ відбудеться 5 жовтня, однак у релізі ОПЕК+ зазначається, що "альянс готовий проводити зустрічі будь-коли, щоб реагувати на ситуацію на ринку".

У серпні представник ОПЕК+ від Саудівської Аравії заявив, що альянс готовий скоротити видобуток нафти, якщо сировина з Ірану, яка зараз під санкціями, знову торгуватиметься на світовому ринку. Внаслідок цього на світовому ринку може зрости надлишок нафти.

У вересні ОПЕК+ збільшила видобуток нафти лише на 100 барелів на день. Рішення ухвалили після того, як ціни на нафту опустилися нижче за $100 за барель. Це стало наслідком нестачі вільних потужностей. За умовами цих домовленостей у вересні Росія має наростити видобуток до 11 млн барелів на день.

Нагадаємо, що країни G7 домовились запровадити обмеження цін на російську нафту з 5 грудня.