ОПЕК планує збільшити видобуток нафти без участі росії - Bloomberg [ Редагувати ]
Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) вивчають можливість підвищити видобуток нафти на 430 тис. барелів на добу для липня, щоб компенсувати зниження поставок з росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на членів делегацій майбутнього засідання ОПЕК+.
Санкції, запроваджені проти росії через вторгнення в Україну, а також часткова заборона на імпорт російської нафти, схвалена ЄС, "починають загрожувати спроможності росії видобувати більше".
За прогнозами фахівців, до кінця року видобуток нафти у росії скоротиться на 8%.
У 2020 році, коли нафта різко подешевшала через пандемію та тотальний карантин, 13 країн ОПЕК, а також росія та ще 9 країн, що не входять до цієї організації, уклали угоду, в рамках якої взяли на себе зобов'язання обмежити видобуток, щоб підтримати ціни.
Деякі члени ОПЕК схиляються до виключення росії з нафтової угоди. Це і як наслідок, перерозподіл квот дозволить іншим виробникам, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ, видобувати значно більше нафти, про що їх просять США та Євросоюз на тлі різкого зростання цін на енергоносії після початку війни в Україні.
Наступне засідання ОПЕК має відбутися 2 червня.
Нагадаємо, що 31 травня лідери ЄС узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. До нього, зокрема, увійшла заборона на постачання більшої частини російської нафти - крім трубопроводів.
До кінця року імпорт російської нафти ЄС планує скоротити щонайменше на 90%. На тлі цього світові ціни на нафту сягнули максимуму за два місяці, подолавши позначку $123 за барель.
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