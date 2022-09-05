Європейська комісія та Україна підписали угоду, в рамках якої Київ отримає 500 млн євро допомоги. Про це оголосив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає "Інтерфакс-Україна".

Європейська комісія підписує чотири секторальні угоди з Україною, щоб ще більше посилити співпрацю України з ЄС. Перша - Єврокомісія та Україна підписують нові 500 млн євро у програму бюджетної підтримки як частину обіцянки, анонсованої президентом у рамках кампанії підтримки для України у квітні і на конференції високого рівня, яка відбулася у травні у Варшаві.

За підсумками конференції у Варшаві для України зібрали загалом $6,5 млрд. 18 травня Європейська комісія підтвердила 9 млрд євро макрофінансової підтримки України в 2022 році. Україна вже отримала 1 млрд євро.

Наприкінці липня Євросоюз виділив ще 500 млн євро на українську армію.

Повідомлялося, що було розроблено новий план допомоги, який передбачає виділення до 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії. Ще 4 млрд євро спрямують у вигляді грантів.