Україна отримає від Єврокомісії ще 500 млн євро [ Редагувати ]
Європейська комісія та Україна підписали угоду, в рамках якої Київ отримає 500 млн євро допомоги. Про це оголосив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає "Інтерфакс-Україна".
Європейська комісія підписує чотири секторальні угоди з Україною, щоб ще більше посилити співпрацю України з ЄС. Перша - Єврокомісія та Україна підписують нові 500 млн євро у програму бюджетної підтримки як частину обіцянки, анонсованої президентом у рамках кампанії підтримки для України у квітні і на конференції високого рівня, яка відбулася у травні у Варшаві.
За підсумками конференції у Варшаві для України зібрали загалом $6,5 млрд. 18 травня Європейська комісія підтвердила 9 млрд євро макрофінансової підтримки України в 2022 році. Україна вже отримала 1 млрд євро.
Наприкінці липня Євросоюз виділив ще 500 млн євро на українську армію.
Повідомлялося, що було розроблено новий план допомоги, який передбачає виділення до 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії. Ще 4 млрд євро спрямують у вигляді грантів.
по темі
Нідерланди виділили додатковий пакет фінансової допомоги у розмірі 80 млн євро для допомоги Україні. Про це повідомив уряд королівства. Більшість піде на реконструкцію об'єктів інфраструктури
Питання щодо обмеження цін на "блакитне паливо" з РФ обговорюватиметься 9 вересня на переговорах міністрів енергетики країн ЄС. За словами глави Єврокомісії, стеля цін необхідна, щоб "дати відсіч спробам президента Росії маніпулювати європейським енергетичним ринком"
Уряд Норвегії виділить Україні 2 млрд норвезьких крон (понад $200 млн) для закупівлі газу. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду
У понеділок, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном
Європейський Союз змінив главу своєї дипмісії у Москві. Замість німця Маркуса Едерера посольство очолить француз Ролан Галяраг. У Брюсселі заявили, що кадрова перестановка має плановий характер