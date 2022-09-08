Уряд Німеччини відмовився постачати Україні броньовані автомобілі Dingo, яких у Бундесверу понад 500 одиниць. Про це повідомляє Bild з посиланням на внутрішні документи німецького міністерства оборони.

За інформацією видання, у березні Україна зверталася до Німеччини з проханням про передачу броньовиків Dingo та розвідувальних автомобілів Fennek, але отримала відмову.

Бундесвер має в експлуатації понад 700 машин обох типів і не використовує їх у жодній бойовій операції.

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Експосол України Андрій Мельник у коментарі Bild заявив, що не може зрозуміти цю відмову Берліна.

Нам потрібні ці німецькі машини Dingo для життєво важливого контрнаступу на Херсон, щоб урятувати життя солдатів, яким, на жаль, доводиться туди діставатися загалом пішки. Я закликаю міністра оборони Ламбрехт поставити в Україну частину з 500 наявних броньованих транспортних засобів уже у вересні. Це точно не стало би пограбуванням бундесверу.

Бронеавтомобілі Dingo

Нагадаємо, що нещодавно німецька влада оприлюднила повний список озброєння, призначеного для української армії.