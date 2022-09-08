Німеччина відмовилась передати Україні бронеавтомобілі Dingo - Bild [ Редагувати ]
Уряд Німеччини відмовився постачати Україні броньовані автомобілі Dingo, яких у Бундесверу понад 500 одиниць. Про це повідомляє Bild з посиланням на внутрішні документи німецького міністерства оборони.
За інформацією видання, у березні Україна зверталася до Німеччини з проханням про передачу броньовиків Dingo та розвідувальних автомобілів Fennek, але отримала відмову.
Бундесвер має в експлуатації понад 700 машин обох типів і не використовує їх у жодній бойовій операції.
Експосол України Андрій Мельник у коментарі Bild заявив, що не може зрозуміти цю відмову Берліна.
Нам потрібні ці німецькі машини Dingo для життєво важливого контрнаступу на Херсон, щоб урятувати життя солдатів, яким, на жаль, доводиться туди діставатися загалом пішки. Я закликаю міністра оборони Ламбрехт поставити в Україну частину з 500 наявних броньованих транспортних засобів уже у вересні. Це точно не стало би пограбуванням бундесверу.
Бронеавтомобілі Dingo
Нагадаємо, що нещодавно німецька влада оприлюднила повний список озброєння, призначеного для української армії.
по темі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, зокрема танків Leopard 2. Про це повідомляє Welt з посиланням на джерела в українському уряді
Український прем'єр обговорив із канцлером ФРН питання постачання танків Leopard 2 Денис Шмигаль заявив, що не може розповісти "про всі домовленості та деталі"
Збройні Сили України отримали від Німеччини ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків. Про це повідомив уряд ФРН. Загалом Україні передали 15 зеніток Gepard і 44 БТР М113.
В Україну вирушили 105-мм гаубиці М50/М101, які були в резерві литовської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ з посиланням на заяву Міністерства оборони Литовської Республіки
Фінляндія надасть новий - восьмий - пакет військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. Про це повідомило міністерство оборони країни. За даними Reuters, вартість нового пакету оборонної допомоги - 8,3 млн євро. Сумарна вартість військової допомоги Фінляндії Україні - 92,3 млн євро
До кінця 2022 року в Росії виникне дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки. Про це повідомляє видання The Insider, зробивши математичний аналіз ведення бойових дій. Вже до кінця 2022 року Москва зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії