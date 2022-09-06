Україна отримає від Німеччини ще п'ять зенітних установок Gepard і РЛС COBRA [ Редагувати ]
Німеччина незабаром передасть Україні кілька одиниць військової техніки, серед якої зенітні установки і РЛС.
Про це повідомляє сайт уряду Німеччини.
Зокрема, уряд Німеччини анонсував передачу п'яти зенітних установок Gepard і радіолокаційну станцію COBRA.
Нагадаємо, що зенітна самохідна установка Gepard здатна знищувати повітряні цілі на висоті від 100 м до 4 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/сек, а також наземні цілі на дальності до 4500 метрів з місця і в русі.
РЛС COBRA - це станція контрбатарейної боротьби, яка визначає координати позицій артилерії противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. Крім того, РЛС може розраховувати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь своїх підрозділів, а також сповіщати їх про загрозу вогневого ураження.
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