Сейм Латвії проголосував за незалежність Латвійської православної церкви від Москви [ Редагувати ]
Сейм Латвії ухвалив закон про незалежність Латвійської православної церкви від Російської православної церкви Московського патріархату. Закон, внесений президентом країни Егілсом Левітсом, було розглянуто терміново. Про це повідомляє DELFI.
Голова Комісії з прав людини та громадських справ Артус Кайміньш заявив, що ухвалені поправки підуть на користь "православним вірянам, усьому суспільству та національній безпеці".
5 вересня президент Латвії заявив, що влада планує виключити будь-який вплив Московського патріархату на Латвійську православну церкву. Він зазначав, що його ініціатива відновить історичний статус ЛРЦ.
Раніше влада Латвії вже вживала заходів з метою скорочення впливу Московського патріархату. У 2019 році Сейм Латвії ухвалив поправки, згідно з якими митрополитам чи єпископам ЛПЦ може бути лише громадянин Латвії, який проживає в країні на постійній основі не менше десяти років.
Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.
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