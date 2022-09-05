Президент Латвії Егілс Левітс подав на розгляд Сейму поправки до закону про Латвійську Православну церкву (ЛПЦ). Зміни передбачають запровадити самостійний та незалежний (автокефальний) статус церкви. Про це повідомляє DELFI.

Коли закон набуде чинності, буде виключено будь-який вплив чи владу Московського патріархату над нашою православною церквою. Відмова від будь-яких зв'язків із Московським патріархом - це суттєве питання для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки.

Наразі ЛПЦ діє при Московському патріархаті. За словами президента Латвії, запропоновані ним поправки відновлять історичний статус ЛПЦ і виключать владу Російської православної церкви, яка підтримує війну в Україні.

Прийняттям поправок до закону Латвійська держава визнає, що Латвійська православна церква є повністю самостійною та незалежною (автокефальною) церквою. Вона не залежить від влади будь-якої іншої церкви за межами Латвії. У незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква. Така була, є і завжди буде позиція Латвійської держави. Під керівництвом архієпископа Яніса Поммерса це було досягнуто невдовзі після проголошення Латвії.

Левітс також зазначив, що ініціативу про автокефалію повністю підтримує влада Латвії, а керівники Сейму сьогодні обговорюють ухвалення законопроекту.

Раніше влада Латвії вже вживала заходів з метою скорочення впливу Московського патріархату. У 2019 році Сейм Латвії ухвалив поправки, згідно з якими митрополитам чи єпископам ЛПЦ може бути лише громадянин Латвії, який проживає в країні на постійній основі не менше десяти років.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.