Показали звернення Зеленського: хакери зламали російське ТБ [ Редагувати ]
Хакери зламали телебачення в Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Уніан.
Перед зверненням президента по телевізору показали застереження, в якому закликали українців в Криму триматися подалі від військових об'єктів рф, повідомляти українським спецслужбам про окупантів і вірити в ЗСУ.
по темі
Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила про те, що захоплений Крим буде деокупований
Українська розвідка вдячна за надану інформацію з Криму
Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів рф на півострові
Українські хакери зламали топові російські телеканали і транслювали звернення Володимира Зеленського до кримчан. Хакерської атаки зазнали: Перший канал, НТВ, Росія 24, Росія Культура та інші канали ПП ТРК "ТОНУС"
За словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, російські війська зараз дуже рідко застосовують "Іскандери"