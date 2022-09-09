Українська артилерія: виваженість і точність береже життя піхоти [ Редагувати ]
Що точніше працює артилерія - то цілішою буде піхота. Перевірене часом правило в умовах теперішньої війни вже багато разів себе виправдовувало, кажуть наші захисники.
Бійці наголошують - ворог може собі дозволити стріляти навмання, не шкодуючи ні снарядів, ні населених пунктів, ні людей, що там живуть. А особливість ведення бою української армії - у виваженості й точності! Знімальній групі Військового телебачення вдалося переконатися в цьому, працюючи на одній із позицій наших артилеристів.
Те, що тут працює артилерія, ми почули, коли тільки під'їжджали на передову. На цих позиціях наші захисники застосовують перевірені часом гаубиці Д-30. Інтерв'ю ми пишемо в укритті - бо ворожі безпілотники в небі постійно шукають позиції українських бійців.
Геннадій, військовослужбовець Збройних сил України:
Обстрілюють частенько, такого графіку нема.
Нам доводиться перервати інтерв'ю! Є ціль, треба відпрацювати.
До роботи! Гармата! Постріл!
На відміну від російських загарбників, наші бійці наосліп - казна-куди - не стріляють. Прикладають максимум зусиль, аби кожен снаряд влучив у ціль.
Приціл… Орієнтир… Гармата! Постріл!
Геннадій, військовослужбовець Збройних сил України:
Така зараз робота кожен день. Артилерійська дуель іде. Хто більш потужну підтримку забезпечить, значить та піхота і буде мати успіх, просунеться вперед.
Задля максимальної точності ударів наші артилеристи завжди працюють у зв'язці з розвідниками.
Микита, військовослужбовець Збройних сил України:
Приїжджаємо, наводимося і чекаємо, поки в тій точці з'являються сили противника, але зазвичай ми виконуємо за день 10-12 вогневих завдань.
Після кожного удару - обов'язкове маскування та зміна позицій. Це допомагає вберегтися від вогню у відповідь.
Геннадій Салівон, воєнний кореспондент:
Місце очікування наші артилеристи зазвичай добре маскують, сидять тихенько. Вогонь ведуть, від'їжджаючи на іншу точку, за кількасот метрів, а інколи за кілометри. Так, щоб коли вони відстріляються, вогнем у відповідь не накрило ані техніку, ані людей.
Втім залишатися невидимим для ворога - вдається не завжди.
747! Прийняв? - Не прийняв, у мене тут жолуді сипляться, жолуді сипляться! Прийом!
Перечекавши ворожу атаку, наші бійці дають відсіч!
Геннадій Салівон, воєнний кореспондент:
Наші артилеристи вже отримали координати цілі, визначилися з типом боєприпасу, ввели данні метео і вже ведуть вогонь по російських окупантах.
Микита, військовослужбовець Збройних сил України:
Коли сьогодні працювали, це була робота по живій силі противника. Піхота наступала, ми її притискали, щоб наші могли навести свої сили та засоби.
Бійці з досвідом кажуть - піт артилерії береже кров піхоті! Адже за кожним влучним пострілом наших гармат - збережене життя мінімум одного піхотинця.
Євген Онопрієнко, геннадій Салівон. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон "єдині новини".
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