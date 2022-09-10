Російські окупаційні війська в ніч на 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.

Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Удар по Миколаєву був нанесений близько першої години ночі. Попередньо, внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Крім того, вранці окупанти обстріляли Баштанский район Миколаївської області. Прильоти були зафіксовані за територією сіл Червона Долина і Широке. Постраждалих немає.

За словами Кіма, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Зокрема, вчора, 9 вересня, в результаті артилерійських обстрілів, виникла пожежа сухої трави і чагарників.