Окупанти вночі вдарили по Миколаєву та області: Кім розповів про наслідки [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська в ніч на 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.
Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Удар по Миколаєву був нанесений близько першої години ночі. Попередньо, внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється.
Крім того, вранці окупанти обстріляли Баштанский район Миколаївської області. Прильоти були зафіксовані за територією сіл Червона Долина і Широке. Постраждалих немає.
За словами Кіма, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Зокрема, вчора, 9 вересня, в результаті артилерійських обстрілів, виникла пожежа сухої трави і чагарників.
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