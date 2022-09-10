Україна вимагає заборонити футобльний матч Росії зі збірною Боснії та Герцеговини [ Редагувати ]
Українська асоціація футболу звернулася до Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) та Міжнародної федерації футболу (FIFA) з вимогою не допустити матчу Росії з командою Боснії та Герцеговини. Про це повідомляється на сайті УАФ.
Товариський матч запланований у Санкт-Петербурзі 19 листопада, збірна БіГ стала першою європейською командою, яка погодилася зіграти з росіянами після 24 лютого.
Також УАФ надіслала листа Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.
Через воєнну агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями.
Видання Dnevni avaz повідомляло, що за товариський матч Футбольна спілка БіГ отримає 205 тис. євро. Крім цього, за даними ЗМІ, збірній оплатять проїзд до Петербурга та проживання.
Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.
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