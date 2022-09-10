Окупанти оголосили про "перегрупування військ" з-під Балаклії та Ізюма на Донеччину [ Редагувати ]
Міністерство оборони Росії повідомило, що в районі Балаклії та Ізюму Харківської області впродовж трьох діб було проведено операцію "зі згортання та організованого перекидання" військ на територію самопроголошеної "ДНР".
Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.
Окупанти стверджують, що "з цією метою впродовж трьох діб проведено операцію "зі згортання та організованого перекидання" ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію так званої "ДНР".
І додали, що для реалізації цих планів проводилися "відволікаючі та демонстраційні заходи з позначенням реальних дій військ".
Нагадаємо, що раніше росіяни оголосили "евакуацію" населення з Ізюма та Куп'янська.
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