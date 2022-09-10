Окупанти оголосили про вивід військ з Ізюма [ Редагувати ]
Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області. Також це нібито стосується і ще "деяких інших населених пунктів".
Про це повідомляється у Telegram-каналі пропагандиста так званої "ДНР" Данила Безсонова.
Так, з Ізюма відійшли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку.
Нагадаємо, що 9 вересня окупаційна влада оголосила "евакуацію" з Ізюма, Купянська (який вже звільнили ЗСУ) та Великого Бурлука.
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