Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області. Також це нібито стосується і ще "деяких інших населених пунктів".

Про це повідомляється у Telegram-каналі пропагандиста так званої "ДНР" Данила Безсонова.

Так, з Ізюма відійшли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку.

Нагадаємо, що 9 вересня окупаційна влада оголосила "евакуацію" з Ізюма, Купянська (який вже звільнили ЗСУ) та Великого Бурлука.