Волонтери Хмельниччини переробляють цивільні мікроавтобуси на медичні [ Редагувати ]
Цивільні мікроавтобуси переробляють на медичні. Вже дев'яту автівку для військових медиків переобладнали і відправили на передову волонтери Хмельниччини. В них облаштовують двоярусні ноші для поранених за спеціальною технологією . Це дозволяє швидко і безпечно транспортувати бійців із поля бою. Детальніше - у сюжеті.
У невеличкій майстерні з промовистою назвою "Секретна лабораторія Кусто", з перших днів війни працюють на перемогу.
Автомобілісти, скульптори, підприємці і столяри. Волонтери, які виготовляють необхідні військовим речі ще з 2015 року.
Віталій Ординський, волонтер:
Хлопці приходять в свій вільний час. Хто до обіда, хто після обіду. Той обшивку зняв, той то, то. Ну і якось спільними силами ми переобладнуєм ці автомобілі.
Тоді ж навчились переобладнувати пасажирські мікроавтобуси під медичні.
Микола Ярмолюк, волонтер:
Ідея Вячеслава Соколовського, він зараз на війні. Ідея ця продовжується волонтерами. Робим, працюємо. Стараємось для фронту.
Завдяки нескладній конструкції, ноші з пораненим можна встановити в автомобіль за якісь хвилини.
Після реконструкції автомобіль доукомплектовують медики.
Анатолій Казіміров, волонтер:
Кожен медик під себе коробку якусь, сумку, медикаменти. Там навіть є місце, щоб крапельницю підвісити. Основна - це система загрузки. А медик потім працює з пораненими.
Автомобілі - це гуманітарна допомога з дружніх країн та придбані за кошти Нетішинської громади. У переобладнання кожної автівки волонтери вкладають не лише вміння, а й гроші - від 3 до 5 тисяч гривень.
Віталій Ординський, волонтер:
Хлопці кажуть: "О, вони їм потрібні, бо ви самі бачили як швидко загружається поранена людина". І це важливо і вони потрібні, потрібні і потрібні.
Від початку широкомасштабної війни славутські волонтери вже переобладнали для військових медиків дев'ять мікроавтобусів.
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Каримати, бронежилети, тактичні окуляри, тепловізори та навіть автівки. Усе це добро - придбали для Збройних Сил України... діти! Ці пів року повномасштабної війни вони своїми співами, малюнками та кмітливістю - заробляють гроші для нашого війська.
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