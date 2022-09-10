Завдяки нескладній конструкції, ноші з пораненим можна встановити в автомобіль за якісь хвилини.

Цивільні мікроавтобуси переробляють на медичні. Вже дев'яту автівку для військових медиків переобладнали і відправили на передову волонтери Хмельниччини. В них облаштовують двоярусні ноші для поранених за спеціальною технологією . Це дозволяє швидко і безпечно транспортувати бійців із поля бою. Детальніше - у сюжеті.

У невеличкій майстерні з промовистою назвою "Секретна лабораторія Кусто", з перших днів війни працюють на перемогу.

Автомобілісти, скульптори, підприємці і столяри. Волонтери, які виготовляють необхідні військовим речі ще з 2015 року.

Віталій Ординський, волонтер:

Хлопці приходять в свій вільний час. Хто до обіда, хто після обіду. Той обшивку зняв, той то, то. Ну і якось спільними силами ми переобладнуєм ці автомобілі.

Тоді ж навчились переобладнувати пасажирські мікроавтобуси під медичні.

Микола Ярмолюк, волонтер:

Ідея Вячеслава Соколовського, він зараз на війні. Ідея ця продовжується волонтерами. Робим, працюємо. Стараємось для фронту.

Завдяки нескладній конструкції, ноші з пораненим можна встановити в автомобіль за якісь хвилини.

Після реконструкції автомобіль доукомплектовують медики.

Анатолій Казіміров, волонтер:

Кожен медик під себе коробку якусь, сумку, медикаменти. Там навіть є місце, щоб крапельницю підвісити. Основна - це система загрузки. А медик потім працює з пораненими.

Автомобілі - це гуманітарна допомога з дружніх країн та придбані за кошти Нетішинської громади. У переобладнання кожної автівки волонтери вкладають не лише вміння, а й гроші - від 3 до 5 тисяч гривень.

Віталій Ординський, волонтер:

Хлопці кажуть: "О, вони їм потрібні, бо ви самі бачили як швидко загружається поранена людина". І це важливо і вони потрібні, потрібні і потрібні.

Від початку широкомасштабної війни славутські волонтери вже переобладнали для військових медиків дев'ять мікроавтобусів.