У когось з учасниць акції слова лягають на папір швидко, хтось ретельно обдумує кожне речення.

Вони підбадьорюють, дають надію та сили, і їх із нетерпінням чекають… на передовій. Це про листи, які пишуть для бійців діти та жінки, щоб підтримати наших захисників. У Черкасах гуманітарний центр вирішив провести акцію. Про моральну підтримку з тилу - далі.

Кінець серпня, околиця Пісків на Донеччині. Московити щодня звітують про взяття стратегічного села, але наша оборона непохитна. Командир добровольчого підрозділу Володимир Регеша між бойовими виїздами відпочиває у покинутій хаті. Серед цього пекла його душу тішать дитячі малюнки, які воїн перевозить з собою з позиції на позицію.

Володимир Регеша – доброволець:

Воно дуже важливе просто …то що … іноді сидиш, перебираєш ці всі малюнки. Найцінніше, що діти самі малюють …он дивись, це дитина сама малювала да …от сто відсотків.

Ці малюнки та обереги зроблені руками черкаських дітлахів теж незабаром відправляться на передову, разом із листами для наших захисників. Їх писатимуть гуртом, але кожен про своє. Таку акцію започаткували волонтери місцевого гуманітарного центру. Кажуть, листи, хоч і від незнайомих людей - бійцям вкрай важливі…

На акцію прийшли понад три десятки черкащанок. Вони різні - і за віком, і за досвідом, і долею, але у всіх одна мета - хоч якось підтримати захисників. У більшості учасниць хтось із рідних чи знайомих - на фронті, у когось найдорожчі люди звідти вже ніколи не повернуться.

На передпліччі Ганни татуювання із портретом єдиного сина Олександра. Він загинув, захищаючи Маріуполь. Його тіло рашисти і досі не віддали убитій горем матері. Кому і про що писатиме листа, Ганна поки не знає. Але впевнена, писатиме немов рідній дитині …

Ганна Дерев'янко - мати загиблого захисника України:

Я би хотіла написати листа своїй дитині, ну, на жаль, я не можу написати …понятно, що він його не отримає, але я хочу, щоб його отримала якась друга дитина …якийсь хлопець, якась дівчина – неважливо.

У когось з учасниць акції слова лягають на папір швидко, хтось ретельно обдумує кожне речення. Поки мама дописує листа, 9-річна Іванка робить найголовніше - складає і підписує для нього конверт.

Ідучи на акцію Наталя вже чітко знала про що писатиме захисникам, тому впоралася швидко. Щоправда, зміст свого листа побажала залишити конфіденційним…

Наталя - жителька Черкас:

Це наше таке …душевне. А коротко - дякуємо їм за те, що вони там є, за те, що вони боронять нашу Україну , і дуже прошу їх - боронити наших дітей!

Через кілька днів ці листи вже читатимуть бійці на передовій - їх передадуть волонтери разом із черговою партією гуманітарного вантажу для Збройних Сил України .