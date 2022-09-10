Російські загарбники вшиваються з Харківщини. За останній тиждень ЗСУ звільнили там понад 20 населених пунктів. У соцмережах кремлівських ЗМІ - істерика та сльози. А в деокупованих містах та селах - підіймають українські прапори.

Як зустрічають там наших вояків, та де ще прорвали лінію оборони окупантів? Про все знає Карина Вакарєва.

У той час, як путінська армія протягом останніх місяців долала по кілометру на тиждень, ЗСУ, за даними Генштабу, фактично за кілька днів прорвали фронт на 50 кілометрів углиб позицій окупантів. Українські прапори повертаються на свої законні місця:

Місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано! Російські окупаційні війська відійшли.

Балаклію, що за 90 кілометрів від Харкова, війська рф захопили на початку березня. З 27 тисяч людей, що жили у місті, залишилася третина. Меру Балаклії - Івану Столбовому - у квітні прокуратура оголосила підозру у державній зраді. За даними слідства, він погодився співпрацювати з окупантами, а пізніше - втік з родиною до росії.

Іван Столбовий, міський голова Балаклії:

Я вчера разговаривал с руководством российской армии, и они предложили тоже свою помощь.

Але тепер таких втікачів-колаборантів явно побільшає. Бо 8 вересня офіційно стало відомо про деокупацію Балаклії. Після чого у мережі почали з'являтися щемливі відео, як місцеві жителі зустрічають українських захисників – обіймаючи та стоячи на колінах.

Люди вітали визволителів зі сльозами на очах та… оладками!

Ви, на всяк випадок, ще посидіть, будь ласка, у подвалі. Бо можуть бути обстріли. Але ми вже тут. Вже все добренько.

Тим часом на деокуповану територію поступово повертається життя.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Буде дуже велика кількість роботи з приводу відновлення функціонування органів державної влади на деокупованих територіях, Національної поліції, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги.

Звільнення Балаклії стало підсумком наступальних дій у Харківській області, що тривають останній тиждень. За даними Генерального штабу ЗСУ, за цей час було деокуповано понад 20 населених пунктів. Сьогодні у Балаклії офіційно підняли державний прапор.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Слава Збройним силам України! Далі буде!

А загалом з початку вересня від рашистів звільнили -

Володимир Зеленський, Президент України:

…більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями.

Втім, українські військовики на досягнутому зупинятися не збираються. А тим часом, рашисти масово кивають п'ятами.

Частина окупаційних підрозділів потрапила у кільце. Про це свідчать перехоплені українською розвідкою телефонні розмови. А ті, кого беруть у полон, за звичною схемою не можуть пояснити, для чого приїхали в Україну.

Події на Харківщині - справжній больовий шок для агресора. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати успіхи ЗСУ. На запитання російських пропагандистів, чи не стурбований ситуацією Кремль - путінський прес-секретар порадив звернутися за інформацією до Міноборони рф. Які традиційно замовчують справжню ситуацію на фронті. У своєму щоденному зверненні, серед слів про міфічні "тонни розбитої української техніки" та ще один нібито "знищений Хаймарс" - ні слова про втрату Балаклії. Тим часом, в російських пропагандистських пабліках - істерика і сльози. Там навіть почали вимагати пояснень від російського керівництва.

Я неодноразово чув, наскільки у нас безглузде військове командування на Ізюмському напрямку. І про недостачу комплекту наслуханий, і про проблеми зі зв'язком.

Харківський напрямок, на якому зараз тривають контрнаступальні дії української армії - стратегічний для загальної ситуації на фронті. Для наших військовиків важливо звільнити місто Куп'янськ, яке є ключовим логістичним центром окупантів. Й поки російські пропагандисти певнять - усе під контролем, - численні фото та відео у мережі свідчать - ЗСУ уже там.