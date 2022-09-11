У Миколаєві прулунали вибухи [ Редагувати ]
Вночі 11 вересня у Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області.
Про це повідомляє "Суспільне".
Дев'ять осіб отримали поранення.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram повідомив про те, що четверо поранених перебувають у лікарні.
Сьогодні вночі Миколаїв піддався потужним обстрілам. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб отримали поранення різного ступеня, четверо з них досі перебувають у лікарні.
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