Рашисти вдарили двома ракетами по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російська ракета влучила по ТЕЦ-5 у Харкові - одній з найбільших в Україні, підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Президент Володимир Зеленський підтвердив масове відключення світла у східних областях України після російських ударів по критичній інфраструктурі. Повністю знеструмлена Харківська та Донецька області. Частково - Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

Пишуть, що це займання тролейбусів у Полтаві після перепадів напруги.

Електропостачання вже відновлено на Сумщині та Дніпропетровщині.

Ввечері 11 вересня росіяни випустили по сходу України 11 крилатих ракет, 9 - збила протиповітряна оборона.