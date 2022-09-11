Удар по ТЕЦ-5 у Харкові: Зеленський підтвердив масовий блекаут (відео) [ Редагувати ]
Рашисти вдарили двома ракетами по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Російська ракета влучила по ТЕЦ-5 у Харкові - одній з найбільших в Україні, підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Президент Володимир Зеленський підтвердив масове відключення світла у східних областях України після російських ударів по критичній інфраструктурі. Повністю знеструмлена Харківська та Донецька області. Частково - Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.
Пишуть, що це займання тролейбусів у Полтаві після перепадів напруги.
Електропостачання вже відновлено на Сумщині та Дніпропетровщині.
Ввечері 11 вересня росіяни випустили по сходу України 11 крилатих ракет, 9 - збила протиповітряна оборона.
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