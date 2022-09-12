Благодійники продовжують піклуватись про мешканців населених пунктів, які постраждали від збройної агресії російської федерації. Цього разу представники фонду "Сергія Цюпка" завітали до села Горенка на Київщині, яке окупаційні сили знищували з різних видів зброї, включаючи "Гради".

Через обстріли у Горенці були пошкоджені та зруйновані сотні житлових будинків. Попри численні руйнації, мешканці не збираються залишати рідне село, продовжують жити та вірити у перемогу.





"В умовах воєнного сьогодення, людям вкрай важливо відчувати турботу та підтримку", - говорить засновник благодійного фонду Сергій Цюпко.

Розуміючи потреби мешканців села Горенка, представники фонду сформували 150 гумпакунків та передали їх родинам з маленькими дітьми та пенсіонерам.

Минулого тижня представники фонду "Сергія Цюпка" передали гуманітарну допомогу 100 мешканцям села Мощун.



"Ми не повинні стояти осторонь людської біди, тому сьогодні ми там, де ми необхідні", - каже засновник благодійного фонду Сергій Цюпко.