"Ми там, де ми необхідні, - засновник благодійного фонду Сергій Цюпко [ Редагувати ]
Благодійники продовжують піклуватись про мешканців населених пунктів, які постраждали від збройної агресії російської федерації. Цього разу представники фонду "Сергія Цюпка" завітали до села Горенка на Київщині, яке окупаційні сили знищували з різних видів зброї, включаючи "Гради".
Через обстріли у Горенці були пошкоджені та зруйновані сотні житлових будинків. Попри численні руйнації, мешканці не збираються залишати рідне село, продовжують жити та вірити у перемогу.
"В умовах воєнного сьогодення, людям вкрай важливо відчувати турботу та підтримку", - говорить засновник благодійного фонду Сергій Цюпко.
Розуміючи потреби мешканців села Горенка, представники фонду сформували 150 гумпакунків та передали їх родинам з маленькими дітьми та пенсіонерам.
Минулого тижня представники фонду "Сергія Цюпка" передали гуманітарну допомогу 100 мешканцям села Мощун.
"Ми не повинні стояти осторонь людської біди, тому сьогодні ми там, де ми необхідні", - каже засновник благодійного фонду Сергій Цюпко.
по темі
У північній частині Київської області рятувальники продовжують гасіння палаючих торфовищ
У четвер, 1 вересня, в Київській області знайшли ще одне тіло мирного жителя
У четвер, 1 вересня, кілька десятків рятувальників гасять торф'яні пожежі у кількох районах Київської області, які спричинили смог у столиці
100 мешканців села Мощун отримали допомогу від благодійного фонду "Сергія Цюпка"
До кінця 2022 року в Україні заплановано два підвищення пенсійних виплат