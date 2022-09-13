З українських портів вирушив ще один караван із зерном [ Редагувати ]
У вівторок, 13 вересня, з українських портів вийшли ще сім суховантажів з продовольством, які вирушили "зерновим коридором".
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.
В рамках відвантаження зерна на сьогодні вранці з українських портів відбуло ще 7 суден із зерном.
Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2022
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