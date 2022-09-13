У вівторок, 13 вересня, з українських портів вийшли ще сім суховантажів з продовольством, які вирушили "зерновим коридором".

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

В рамках відвантаження зерна на сьогодні вранці з українських портів відбуло ще 7 суден із зерном.