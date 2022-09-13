Сімома матчами у вівторок розпочнеться другий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший день 2-го туру основної сітки Кубка чемпіонів стартує о 19:45. У Пльзені місцева "Вікторія" прийме міланський "Інтер", а в португальській столиці "Спортінг" зустрінеться з лондонським "Тоттенхемом".

Центральний матч вечора відбудеться у Мюнхені. Там о 22:00 розпочнуть двобій колишня і нинішня команди Роберта Лєвандовскі - "Баварія" і "Барселона" відповідно. Паралельно "Ліверпуль" удома проекзаменує амстердамський "Аякс", леверкузенський "Байєр" поміряється силами з мадридським "Атлетіко", марсельський "Олімпік" прийме франкфуртський "Айнтрахт", а "Порту" - бельгійський "Брюгге".

Ще один матч - "Рейнджерс" проти "Наполі" - УЄФА вирішив перенести на середу з міркувань безпеки. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: