Ліга чемпіонів 13 вересня: розклад матчів [ Редагувати ]
Сімома матчами у вівторок розпочнеться другий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Перший день 2-го туру основної сітки Кубка чемпіонів стартує о 19:45. У Пльзені місцева "Вікторія" прийме міланський "Інтер", а в португальській столиці "Спортінг" зустрінеться з лондонським "Тоттенхемом".
Центральний матч вечора відбудеться у Мюнхені. Там о 22:00 розпочнуть двобій колишня і нинішня команди Роберта Лєвандовскі - "Баварія" і "Барселона" відповідно. Паралельно "Ліверпуль" удома проекзаменує амстердамський "Аякс", леверкузенський "Байєр" поміряється силами з мадридським "Атлетіко", марсельський "Олімпік" прийме франкфуртський "Айнтрахт", а "Порту" - бельгійський "Брюгге".
Ще один матч - "Рейнджерс" проти "Наполі" - УЄФА вирішив перенести на середу з міркувань безпеки. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO.
Перелік матчів вівторка в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
- "Вікторія" Пльзень - "Інтер", 19:45
- "Спортінг" - "Тоттенхем", 19:45
- "Баварія" - "Барселона", 22:00
- "Байєр" - "Атлетіко", 22:00
- "Ліверпуль" - "Аякс", 22:00
- "Марсель" - "Айнтрахт", 22:00
- "Порту" - "Брюгге", 22:00
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